Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям вредных и опасных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах в рамках производственного контроля

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009847547 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям вредных и опасных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах в рамках производственного контроля Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ" Юридический адрес 129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2, Почтовый адрес 129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2 Контактный телефон +7 499 912-82-90 Факс Адрес электронной почты v.evseev@russian.space Ф.И.О. контактного лица Евсеев Василий Николаевич Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7 Закупки и тендеры Ключевые слова:

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