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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров работников для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" на территории в г. Азове, с.Кулешовка, с.Круглое Ростовской области.

    Оказание услуг по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров работников для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" на территории в г. Азове, с.Кулешовка, с.Круглое Ростовской области.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847681Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей РО,с.Круглое,с.Кулешовка Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009847681

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров работников для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" на территории в г. Азове, с.Кулешовка, с.Круглое Ростовской области.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.12.2020 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_ТЗ__с.Кулешовка_с.Круглое.docx

    Извещение_МИ.docx

    Проект_договора.docx

    ТЗ_Услуги_с.Кулешовка_с.Круглое.docx

    Документация_МИ.docx

    Итоговый_протокол_223_12_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей РО,с.Круглое,с.Кулешовка

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 13:0015.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847681Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей РО,с.Круглое,с.Кулешовка Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей РО,с.Круглое,с.Кулешовка

    Начальная цена

    683 919,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытых маркетинговых исследований

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытых маркетинговых исследованийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытых маркетинговых исследований

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.190

    Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    86.9

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827503/name/60003b91c6b2a5.02448214

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая"

    Кол-во: 1.00000

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