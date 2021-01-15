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    Главная / Торги / Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021-2023гг.

    Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021-2023гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060454Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060454

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054223-338-2020

    Наименование закупки

    Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021-2023гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 8164

    Адрес электронной почты

    select-gpns@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петушкова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060454Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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