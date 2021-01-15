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Номер извещения
ГП060454
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021-2023гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.12.2020 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 8164
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петушкова Ольга Васильевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060454Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Обслуживание специализированной техникой на территории центральной базы (ул. Чехова, 90), для нужд филиала "Дивизион "Север" в 2021
Официальный сайт, на котором размещена документация
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