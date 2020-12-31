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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку электродвигателей постоянного тока Д-31, Д-32, Д-21 и АИР.

    Запрос предложений на поставку электродвигателей постоянного тока Д-31, Д-32, Д-21 и АИР.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060457Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку электродвигателей постоянного тока Д-31, Д-32, Д-21 и АИР.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060457

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку электродвигателей постоянного тока Д-31, Д-32, Д-21 и АИР.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 09:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_эл.двигатели_Д_31__Д_32__Д_21__АИР_от_25_12_2020.docx

    Приложение___1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__4_к_Извещению__Договор_поставки.doc

    Приложение__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    ГП060457_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 043

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergey.Rozhdestvenskiy@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рождественский Сергей Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку электродвигателей постоянного тока Д-31, Д-32, Д-21 и АИР.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 10:00 GMT +331.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060457Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку электродвигателей постоянного тока Д-31, Д-32, Д-21 и АИР.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 10:0029.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060457Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку электродвигателей постоянного тока Д-31, Д-32, Д-21 и АИР.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060457Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку электродвигателей постоянного тока Д-31, Д-32, Д-21 и АИР.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку электродвигателей постоянного тока Д-31, Д-32, Д-21 и АИР.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.11.10.110

    Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/883028/name/6061695f98c6f7.62208591

    29.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель Д-31У1, 12кВт, 220В, смеш. возб., 1280 об/мин, IM1001, S=60мин., с защитным кожухом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Двигатель Д-32У1, 18кВт, 220В, 95А, смеш. возб., 1100 об/мин, IM1001, S=60мин., с защитным кожухом ТУ16-87 ИРАК 527314.003ТУ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Двигатель Д-21У1, 4,5кВт, 220В, 1030об/мин., парал. возб., S=60мин., IM1001 ТУ16-87ИРАК527314.003ТУ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Двигатель АИР200L6 30кВт, 1000об/мин, исполнение 1081 (на лапах)"

    Кол-во: 2

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