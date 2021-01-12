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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров работников для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Азове

    Оказание услуг по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров работников для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Азове

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847700Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей РО,г.Азов Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009847700

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров работников для нужд филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Азове

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.12.2020 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_МИ.docx

    Приложение__1_ТЗ_Услуги_г.Азов.docx

    Проект_договора.docx

    ТЗ_Услуги_г.Азов.docx

    Документация_МИ.docx

    Итоговй_протокол_222_12_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей РО,г.Азов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 15:3014.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847700Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей РО,г.Азов Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей РО,г.Азов

    Начальная цена

    2 601 060,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытых маркетинговых исследований

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытых маркетинговых исследованийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытых маркетинговых исследований

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.190

    Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    86.9

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827579/name/60004a5552f115.75222923

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая"

    Кол-во: 1.00000

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