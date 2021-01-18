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Номер извещения
ГП060453
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Поставка медицинского оборудования».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 09:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Контактный телефон
+7 3452 28-55-29
Факс
--
Адрес электронной почты
Nadezhda.Zarubina@utair.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зарубина Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Сургут
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Поставка медицинского оборудования».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 16:00 GMT +318.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060453Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка медицинского оборудования».Сургут
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060453Дата и время вскрытия заявок «Поставка медицинского оборудования».Сургут
Подведение итогов не позднее
02.02.2021 16:0002.02.2021 16:0002.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060453Подведение итогов не позднее «Поставка медицинского оборудования».Сургут
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Поставка медицинского оборудования».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
32.5
Документация лота
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