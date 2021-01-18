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    Главная / Торги / «Поставка медицинского оборудования».

    «Поставка медицинского оборудования».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060453Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка медицинского оборудования».СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060453

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Поставка медицинского оборудования».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 09:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка медицинского оборудования».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 16:00 GMT +318.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060453Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка медицинского оборудования».Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060453Дата и время вскрытия заявок «Поставка медицинского оборудования».Сургут

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2021 16:0002.02.2021 16:0002.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060453Подведение итогов не позднее «Поставка медицинского оборудования».Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 16:0002.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060453Подведение итогов не позднее «Поставка медицинского оборудования».Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка медицинского оборудования».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    32.5

    Инструменты и оборудование медицинские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Уведомление

    29.12.2020

    Техническое задание

    29.12.2020

    Анкета контрагента

    29.12.2020

    Декларация участника закупки

    29.12.2020

    Приложение к ТЗ

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Поставка медицинского оборудования»."

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    252 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
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