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    Главная / Торги / Клапан IRDB/65//DT/150/76/45 DN50 3,5бар Emerson

    Клапан IRDB/65//DT/150/76/45 DN50 3,5бар Emerson

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060450Дата и время окончания срока приема заявок Клапан IRDB/65//DT/150/76/45 DN50 3,5бар EmersonКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060450

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    68176

    Наименование закупки

    Клапан IRDB/65//DT/150/76/45 DN50 3,5бар Emerson

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 09:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060450_second_parts_protocol.rtf1.rtf

    Оферта_на_ЭТП_68176.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7568

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Stepanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Клапан IRDB/65//DT/150/76/45 DN50 3,5бар Emerson

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 09:00 GMT +319.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060450Дата и время окончания срока приема заявок Клапан IRDB/65//DT/150/76/45 DN50 3,5бар EmersonКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 09:0019.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060450Дата и время вскрытия заявок Клапан IRDB/65//DT/150/76/45 DN50 3,5бар EmersonКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 08:3026.02.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060450Подведение итогов не позднее Клапан IRDB/65//DT/150/76/45 DN50 3,5бар EmersonКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клапан IRDB/65//DT/150/76/45 DN50 3,5бар Emerson

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно оферте
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.12.14

    Клапаны гидравлические и пневматические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/873341/name/6051ce0c949700.15330645

    17.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан IRDB/65//DT/150/76/45 DN50 3,5бар Emerson"

    Кол-во: 1

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