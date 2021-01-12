Предмет договора

Здание автошколы, нежилое, общей площадью 746,1 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер: 44:21:130108:60, принадлежит на праве собственности. Здание расположено на земельном участке общей площадью 1004 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания автошколы, кадастровый номер: 44:21:130108:12, права на Земельный участок не оформлены.