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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Костромская область, Судиславский район, д. Климцево, местоположение относительно д. Климцево
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Костромская область, Судиславский район, д. Климцево, местоположение относительно д. Климцево
Номер извещения
ГП060445
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание, общей площадью 409,7 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 44:21:100501:56, расположенное по адресу: Костромская область, Судиславский район, д. Климцево, местоположение относительно д. Климцево, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 06.07.2012 сделана запись регистрации № 44-44-01/064/2012-365
Начальная цена
268260.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 09:05 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.01.2021 18:00
Дата и время проведения
13.01.2021 14:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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