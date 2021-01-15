Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по сбору, транспортированию (вывозу) и утилизации древесных отходов V класса опасности АО "Газпромнефть-МНПЗ"

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по сбору, транспортированию (вывозу) и утилизации древесных отходов V класса опасности АО "Газпромнефть-МНПЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 16:3015.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060442Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию (вывозу) и утилизации древесных отходов V класса опасности АО "Газпромнефть-МНПЗ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060442

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0051008-331-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по сбору, транспортированию (вывозу) и утилизации древесных отходов V класса опасности АО "Газпромнефть-МНПЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 08:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ - МНПЗ

    Юридический адрес

    109429, Г. МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,

    Почтовый адрес

    109429, Г МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, 1, 3

    Контактный телефон

    +7 495 734-92-00

    Адрес электронной почты

    uzru-mnpz@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кремнева Татьяна Валерьевна

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сбору, транспортированию (вывозу) и утилизации древесных отходов V класса опасности АО "Газпромнефть-МНПЗ"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 16:30 GMT +315.01.2021 16:3015.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060442Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию (вывозу) и утилизации древесных отходов V класса опасности АО "Газпромнефть-МНПЗ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору, транспортированию (вывозу) и утилизации древесных отходов V класса опасности АО "Газпромнефть-МНПЗ"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014362
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Завод по производству СПГ» для нужд ООО «ГСП-6»
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства...
    594266
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014361
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Завод по производству СПГ» для нужд ООО «ГСП-6»
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства...
    594267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084853
    Поставка щебня
    Поставка щебня
    594234
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    2 608 503
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084928
    Поставка расходных материалов санитарно-гигиенического назначения для нужд гостиниц – филиалов АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
    Поставка расходных материалов санитарно-гигиенического назначения для нужд гостиниц – филиалов...
    594260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    887 101
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП201720
    Салазки, шестерёнки
    Салазки, шестерёнки
    585497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148958
    поставка Проволоки по БП2022г
    поставка Проволоки по БП2022г
    583410
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП122066
    2387/07.10.21/КО/Э Поставка электродвигателей
    2387/07.10.21/КО/Э Поставка электродвигателей
    545619
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    5 815 501
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ
    Конкурентный отбор № АП014359
    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке ПО системы БДРВ
    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по технической...
    594255
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить