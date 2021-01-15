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    Главная / Торги / Комплектующие импортного производства фирмы Harting для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15

    Комплектующие импортного производства фирмы Harting для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847170Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие импортного производства фирмы Harting для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009847170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    504-20

    Наименование закупки

    Комплектующие импортного производства фирмы Harting для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 09:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    495 доб.3667611

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    tender91@mcc.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пищелёва Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие импортного производства фирмы Harting для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 08:00 GMT +315.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847170Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие импортного производства фирмы Harting для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15 Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 08:0015.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009847170Дата и время вскрытия заявок Комплектующие импортного производства фирмы Harting для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15 Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2021 14:0026.01.2021 14:0026.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847170Подведение итогов не позднее Комплектующие импортного производства фирмы Harting для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 14:0026.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847170Подведение итогов не позднее Комплектующие импортного производства фирмы Harting для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие импортного производства фирмы Harting для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15

    Начальная цена

    583 732,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.120

    Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

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