Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Завод по производству СПГ» для нужд ООО «ГСП-6»