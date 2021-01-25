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    Главная / Торги / Публичное предложение по продаже имущества оздоровительного комплекса Белый Кречет, расположенное по адресу: РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп. Продавец: ООО «Газпром Газпром добыча Уренгой».

    Публичное предложение по продаже имущества оздоровительного комплекса Белый Кречет, расположенное по адресу: РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп. Продавец: ООО «Газпром Газпром добыча Уренгой».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 15:0025.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060444Дата и время окончания срока приема заявок Объекты Оздоровительного комплекса Белый Кречет: 11 единиц недвижимого и 44 единицы движимого имуществаг. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Публичное предложение по продаже имущества оздоровительного комплекса Белый Кречет, расположенное по адресу: РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп. Продавец: ООО «Газпром Газпром добыча Уренгой».

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп.

    Номер извещения

    ГП060444

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

    Предмет договора

    Объекты Оздоровительного комплекса Белый Кречет: 11 единиц недвижимого и 44 единицы движимого имущества

    Начальная цена

    14611897.64

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 09:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 17:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 13:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    _ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_ЗАЯВИТЕЛЯ_ПЕРЕВОД_ЗАДАТКА_.docx

    Прил.2_Информационное_сообщение_Белый_Кречет_27.01.21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Объекты Оздоровительного комплекса Белый Кречет: 11 единиц недвижимого и 44 единицы движимого имущества

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Семенцов Михаил Егорович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info@realstand.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 908-82-54

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением о торгах

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением о торгах

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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