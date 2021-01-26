Публичное предложение по продаже права аренды земельного участка, площадью 34 170 кв.м, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Сибирская, 6/1. Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».

Предмет договора

Земельный участок (право аренды) с кадастровым номером 23:49:0000000:8689, площадью 34 170 кв.м., с разрешенным использованием – санаторная деятельность, находящийся в аренде у Общества на основании договора с Муниципальным образованием город-курорт Сочи от 16.01.2018 № 4900010609.