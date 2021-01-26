www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Публичное предложение по продаже права аренды земельного участка, площадью 34 170 кв.м, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Сибирская, 6/1. Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Сибирская, 6/1.
Номер извещения
ГП060441
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Предмет договора
Земельный участок (право аренды) с кадастровым номером 23:49:0000000:8689, площадью 34 170 кв.м., с разрешенным использованием – санаторная деятельность, находящийся в аренде у Общества на основании договора с Муниципальным образованием город-курорт Сочи от 16.01.2018 № 4900010609.
Начальная цена
15417600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 08:50 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.01.2021 17:00
Дата и время проведения
29.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Земельный участок с кадастровым номером 23:49:0000000:8689, площадью 34 170 кв.м., с разрешенным использованием – санаторная деятельность, находящийся в аренде у Общества на основании договора с Муниципальным образованием город-курорт Сочи от 16.01.2018 № 4900010609.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Семенцов Михаил Егорович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@realstand.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 908-82-54
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением о торгах
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением о торгах
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.