Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Обыкновенные именные акции АО «Аксоль» (52 272,84 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-34110-Е, номинальной стоимостью 10 руб. каждая), составляющие 45,45% долю в уставном капитале АО «Аксоль». Сведения об АО «Аксоль». 10.1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Астрахань. 10.2. Данные государственной регистрации Общества: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, выданное АО «Аксоль» Регистрационной палатой администрации г.Астрахани 27.06.2000 №0485. Основной государственный регистрационный номер 1023000819676 присвоен 27.08.2002. 10.3. Уставный капитал Общества составляет 1 150 000 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 115 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая. 10.4. Основной вид деятельности Общества: 09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. 10.5. АО «Аксоль» не имеет филиалы (в г. Астрахани и Астраханской области), а также зависимые общества. 11. Ознакомление претендентов с документами АО «Аксоль» в рамках аукциона осуществляется с 16 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года в будние дни с 12:00 до 18:00 (местное время) по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д.30/33 30.