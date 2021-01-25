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Наименование процедуры
Публичное предложение по продаже пакета акций (обыкновенные именные акции – 52 272,84 шт.) АО «Аксоль», принадлежащего ООО «Газпром добыча Астрахань».
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Астрахань
Номер извещения
ГП060439
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Предмет договора
Обыкновенные именные акции АО «Аксоль» (52 272,84 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-34110-Е, номинальной стоимостью 10 руб. каждая), составляющие 45,45% долю в уставном капитале АО «Аксоль».
Начальная цена
20840000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 08:40 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 17:00
Дата и время проведения
27.01.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Обыкновенные именные акции АО «Аксоль» (52 272,84 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-34110-Е, номинальной стоимостью 10 руб. каждая), составляющие 45,45% долю в уставном капитале АО «Аксоль». Сведения об АО «Аксоль». 10.1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Астрахань. 10.2. Данные государственной регистрации Общества: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, выданное АО «Аксоль» Регистрационной палатой администрации г.Астрахани 27.06.2000 №0485. Основной государственный регистрационный номер 1023000819676 присвоен 27.08.2002. 10.3. Уставный капитал Общества составляет 1 150 000 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 115 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая. 10.4. Основной вид деятельности Общества: 09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. 10.5. АО «Аксоль» не имеет филиалы (в г. Астрахани и Астраханской области), а также зависимые общества. 11. Ознакомление претендентов с документами АО «Аксоль» в рамках аукциона осуществляется с 16 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года в будние дни с 12:00 до 18:00 (местное время) по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д.30/33 30.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Семенцов Михаил Егорович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@realstand.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 908-82-54
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением о торгах
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением о торгах
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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