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    Главная / Торги / Публичное предложение по продаже пакета акций (обыкновенные именные акции – 52 272,84 шт.) АО «Аксоль», принадлежащего ООО «Газпром добыча Астрахань».

    Публичное предложение по продаже пакета акций (обыкновенные именные акции – 52 272,84 шт.) АО «Аксоль», принадлежащего ООО «Газпром добыча Астрахань».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 15:0025.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060439Дата и время окончания срока приема заявок Обыкновенные именные акции АО «Аксоль» (52 272,84 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-34110-Е, номинальной стоимостью 10 руб. каждая), составляющие 45,45% долю в уставном капитале АО «Аксоль».г. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Публичное предложение по продаже пакета акций (обыкновенные именные акции – 52 272,84 шт.) АО «Аксоль», принадлежащего ООО «Газпром добыча Астрахань».

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Астрахань

    Номер извещения

    ГП060439

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

    Предмет договора

    Обыкновенные именные акции АО «Аксоль» (52 272,84 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-34110-Е, номинальной стоимостью 10 руб. каждая), составляющие 45,45% долю в уставном капитале АО «Аксоль».

    Начальная цена

    20840000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 08:40 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 17:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС__акции_Аксоль__ЭТП_27.01.2021.docx

    _ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_ЗАЯВИТЕЛЯ_ПЕРЕВОД_ЗАДАТКА_.docx

    ГП060439_first_parts_protocol.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Обыкновенные именные акции АО «Аксоль» (52 272,84 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-34110-Е, номинальной стоимостью 10 руб. каждая), составляющие 45,45% долю в уставном капитале АО «Аксоль». Сведения об АО «Аксоль». 10.1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Астрахань. 10.2. Данные государственной регистрации Общества: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, выданное АО «Аксоль» Регистрационной палатой администрации г.Астрахани 27.06.2000 №0485. Основной государственный регистрационный номер 1023000819676 присвоен 27.08.2002. 10.3. Уставный капитал Общества составляет 1 150 000 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 115 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая. 10.4. Основной вид деятельности Общества: 09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. 10.5. АО «Аксоль» не имеет филиалы (в г. Астрахани и Астраханской области), а также зависимые общества. 11. Ознакомление претендентов с документами АО «Аксоль» в рамках аукциона осуществляется с 16 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года в будние дни с 12:00 до 18:00 (местное время) по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д.30/33 30.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Семенцов Михаил Егорович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info@realstand.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 908-82-54

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением о торгах

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением о торгах

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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