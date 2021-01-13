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    Главная / Торги / Обновление ПО ESET NOD32 Antivirus

    Обновление ПО ESET NOD32 Antivirus

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846898Дата и время окончания срока приема заявок Обновление ПО ESET NOD32 AntivirusСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009846898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обновление ПО ESET NOD32 Antivirus

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 08:31

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Раздел_4._ТЗ_Обновление_ПО_ESET_NOD32_Antivirus.docx

    Раздел_5._Обоснование_НМЦ_Обновление_ПО_ESET_NOD32_Antivirus.xlsx

    Титульный_лист_Обновление_ПО_ESET_NOD32_Antivirus.doc

    Раздел_3._Проект_договора_Обновление_ПО_ESET_NOD32_Antivirus.doc

    Извещение__запрос_котировок__СМП_Обновление_ПО_ESET_NOD32_Antivirus.docx

    Сертификат_ao_nii_komandnih_priborov_EAV_0266108280_1C_281753.pdf

    ПРОТОКОЛ__2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 812 399-52-88

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupki@niicom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ястребова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обновление ПО ESET NOD32 Antivirus

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846898Подведение итогов не позднее Обновление ПО ESET NOD32 AntivirusСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обновление ПО ESET NOD32 Antivirus

    Начальная цена

    144 985,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831432/name/600824ead97839.43145351

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 200.00000

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