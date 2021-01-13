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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009846898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обновление ПО ESET NOD32 Antivirus
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.12.2020 08:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
Почтовый адрес
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
Контактный телефон
+7 812 399-52-88
Факс
+7 812 376-03-15
Адрес электронной почты
zakupki@niicom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ястребова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обновление ПО ESET NOD32 Antivirus
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обновление ПО ESET NOD32 Antivirus
Начальная цена
144 985,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
Адрес местонахождения
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
62.01.29.000
62.01
Документация лота
Кол-во: 200.00000
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