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Номер извещения
32009846940
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка масла сливочного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.12.2020 08:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-58-20
Факс
Адрес электронной почты
packevich@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пацкевич Оксана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка масла сливочного
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка масла сливочного
Начальная цена
1 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Извещением и информационной картой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, склад, столовые, находящиеся на территории АО «Воткинский завод» в период с момента заключения договора по 10.08.2021 г, столовая базы отдыха «Золотой якорь», находящаяся на территории МО Воткинский район 2км южнее с. Камское (в летний период по 10.08.2021 г), - Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Спорта, 16, территория Санатория - профилактория АО «Воткинский завод» в период с момента заключения договора по 10.08.2021 г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
10.51.30.110
10.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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