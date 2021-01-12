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    Главная / Торги / Закупка масла сливочного

    Закупка масла сливочного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846940Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масла сливочного Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009846940

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка масла сливочного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 08:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    packevich@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пацкевич Оксана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка масла сливочного

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846940Подведение итогов не позднее Закупка масла сливочного Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка масла сливочного

    Начальная цена

    1 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением и информационной картой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, склад, столовые, находящиеся на территории АО «Воткинский завод» в период с момента заключения договора по 10.08.2021 г, столовая базы отдыха «Золотой якорь», находящаяся на территории МО Воткинский район 2км южнее с. Камское (в летний период по 10.08.2021 г), - Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Спорта, 16, территория Санатория - профилактория АО «Воткинский завод» в период с момента заключения договора по 10.08.2021 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением и информационной картой
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    10.51.30.110

    Масло сливочное

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51

    Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции"

    Кол-во:

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