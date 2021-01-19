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    Поставка противогазов (п. 476 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848719Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противогазов (п. 476 ПЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009848719

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    476 ПЗ

    Наименование закупки

    Поставка противогазов (п. 476 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    25.12.2020 12:02

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка противогазов (п. 476 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 14:00 GMT +319.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848719Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противогазов (п. 476 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка противогазов (п. 476 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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