Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, склад, столовые, находящиеся на территории АО «Воткинский завод» в период с момента заключения договора по 10.08.2021 г, столовая базы отдыха «Золотой якорь», находящаяся на территории МО Воткинский район 2км южнее с. Камское (в летний период по 10.08.2021 г), - Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Спорта, 16, территория Санатория - профилактория АО «Воткинский завод» в период с момента заключения договора по 10.08.2021 г.Рассчитать логистику >