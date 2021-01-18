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    Главная / Торги / Поставка индивидуальной защиты органа слуха, наушников (п. 475 ПЗ)

    Поставка индивидуальной защиты органа слуха, наушников (п. 475 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 14:0018.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848690Дата и время окончания срока приема заявок Поставка индивидуальной защиты органа слуха, наушников (п. 475 ПЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009848690

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    475 ПЗ

    Наименование закупки

    Поставка индивидуальной защиты органа слуха, наушников (п. 475 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 12:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка индивидуальной защиты органа слуха, наушников (п. 475 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 14:00 GMT +318.01.2021 14:0018.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848690Дата и время окончания срока приема заявок Поставка индивидуальной защиты органа слуха, наушников (п. 475 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка индивидуальной защиты органа слуха, наушников (п. 475 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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