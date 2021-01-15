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Номер извещения
32009846850
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ «Арматура».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.12.2020 08:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 49232 9-55-15
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
kba.zakupki@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Асташова Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ "Арматура"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846850Подведение итогов не позднее Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ "Арматура"
Начальная цена
929 370,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
33.12.16.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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