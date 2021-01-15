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    Главная / Торги / Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ «Арматура».

    Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ «Арматура».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846850Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009846850

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    06_2020_151_КБА

    Наименование закупки

    Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ «Арматура».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 08:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_4_2.pdf

    Аукцион_для_МСП_06_2020_151_КБА.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 49232 9-55-15

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    kba.zakupki@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Асташова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ "Арматура"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846850Подведение итогов не позднее Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по восстановлению картриджей для лазерных печатающих устройств для нужд КБ "Арматура"

    Начальная цена

    929 370,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.16.000

    Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837016/name/601267d288e8a2.31443751

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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