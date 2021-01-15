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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009846720
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и производственного контроля за условиями труда с применением лабораторных исследований, испытаний на рабочих местах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 07:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43
Факс
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Адрес электронной почты
o.katsyna@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по спец.оценке условий труда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 06:00 GMT +315.01.2021 06:0015.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846720Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по спец.оценке условий трудаКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 06:0015.01.2021 06:0015.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009846720Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по спец.оценке условий трудаКрасноярск
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 06:0015.01.2021 06:0015.01.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846720Подведение итогов не позднее Оказание услуг по спец.оценке условий трудаКрасноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по спец.оценке условий труда
Начальная цена
2 001 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствием с Приложением № 3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с с Приложением № 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
71.20.19.130
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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