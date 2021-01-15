на право заключения договора оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и производственного контроля за условиями труда с применением лабораторных исследований, испытаний на рабочих местах

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009846720 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и производственного контроля за условиями труда с применением лабораторных исследований, испытаний на рабочих местах Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ Юридический адрес 660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А", Почтовый адрес 660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А Контактный телефон +7 391 223-12-43 Факс {} Адрес электронной почты o.katsyna@krasgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Катцына Оксана Геннадьевна Место рассмотрения предложений Красноярск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru