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    Главная / Торги / на право заключения договора оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и производственного контроля за условиями труда с применением лабораторных исследований, испытаний на рабочих местах

    на право заключения договора оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и производственного контроля за условиями труда с применением лабораторных исследований, испытаний на рабочих местах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 06:0015.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846720Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по спец.оценке условий трудаКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009846720

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и производственного контроля за условиями труда с применением лабораторных исследований, испытаний на рабочих местах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 07:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Программа_для_МСП.pdf

    Документация_спецоценка.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.katsyna@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по спец.оценке условий труда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 06:00 GMT +315.01.2021 06:0015.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846720Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по спец.оценке условий трудаКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 06:0015.01.2021 06:0015.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009846720Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по спец.оценке условий трудаКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 06:0015.01.2021 06:0015.01.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846720Подведение итогов не позднее Оказание услуг по спец.оценке условий трудаКрасноярск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 06:0015.01.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846720Подведение итогов не позднее Оказание услуг по спец.оценке условий трудаКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по спец.оценке условий труда

    Начальная цена

    2 001 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствием с Приложением № 3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с с Приложением № 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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