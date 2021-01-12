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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.

    Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846726Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.СочиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009846726

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020/КО-62

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 07:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3_Порядок_оценки_заявок__2020.КО_62.docx

    Приложение_2_Техническое_задание__2020.КО_62.docx

    Извещение_об_открытом_конкурентном_отборе_в_электронной_форме__2020.КО_62.docx

    Приложение_1_Проект_договора__2020.КО_62.docx

    Документация_об_открытом_конкурентном_отборе_в_электронной_форме__2020.КО_62.docx

    32009846726_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЧИГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ

    Юридический адрес

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1

    Контактный телефон

    +7 8622 96-08-04

    Факс

    +7 8622 27-00-00

    Адрес электронной почты

    torgi@sochigorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Босикова Василина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Сочи

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846726Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.Сочи

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.

    Начальная цена

    307 934,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СОЧИГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1

    Классификатор ОКПД2

    33.20

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825709/name/5ffd75af928828.46061240

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения"

    Кол-во: 1.00000

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