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    Главная / Торги / Ремонт тротуаров и подъездных путей АО "Газпромнефть-ОНПЗ"

    Ремонт тротуаров и подъездных путей АО "Газпромнефть-ОНПЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 05:3021.01.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060430Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт тротуаров и подъездных путей АО "Газпромнефть-ОНПЗ"ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060430

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0047470-300-2020

    Наименование закупки

    Ремонт тротуаров и подъездных путей АО "Газпромнефть-ОНПЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-00-69

    Адрес электронной почты

    Meleshkina.LV@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мелешкина Лариса Викторовна

    Место рассмотрения заявок

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт тротуаров и подъездных путей АО "Газпромнефть-ОНПЗ"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 05:30 GMT +321.01.2021 05:3021.01.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060430Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт тротуаров и подъездных путей АО "Газпромнефть-ОНПЗ"Омск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Ремонт тротуаров и подъездных путей АО "Газпромнефть-ОНПЗ"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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