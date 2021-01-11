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    Главная / Торги / Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд АО "КемВод"

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд АО "КемВод"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 06:0011.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009846541

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд АО "КемВод"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 06:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_3_кв_КемВод.docx

    63_КемВод_итог.pdf

    63_КемВод_итог.pdf

    63_КемВод_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-95

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калимуллин Артем Асхатович

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 08:0018.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846541Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    1 211 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КЕМВОД
    Все закупки и тендеры АО КЕМВОД

    Адрес местонахождения

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.120

    Костюмы мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829860/name/60064cfb094813.25369274

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Поставка спецобуви

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 08:0018.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846541Подведение итогов не позднее Поставка спецобувиКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецобуви

    Начальная цена

    364 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КЕМВОД
    Все закупки и тендеры АО КЕМВОД

    Адрес местонахождения

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.122

    Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829861/name/60064d4b11f196.78019569

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Поставка СИЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 08:0018.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846541Подведение итогов не позднее Поставка СИЗКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СИЗ

    Начальная цена

    392 975,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КЕМВОД
    Все закупки и тендеры АО КЕМВОД

    Адрес местонахождения

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.150

    Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.1

    Производство одежды, кроме одежды из меха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829862/name/60064d94278fc5.07726726

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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