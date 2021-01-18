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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 02:5918.01.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846527Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-АмуреХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009846527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 06:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ОЗПэл__56.doc

    Проект_договора.docx

    ТЗ_медосмотр_Комсомольск_на_2021_год.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения__ОЗПэл__56.xlsx

    ДоЗ_ОЗПэл__56.docx

    Итоговый_протокол_ОЗП__56_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ivolgina.e@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иволгина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 02:59 GMT +318.01.2021 02:5918.01.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846527Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-АмуреХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 03:0018.01.2021 03:0018.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009846527Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-АмуреХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2021 10:0031.01.2021 10:0031.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846527Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-АмуреХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202131.01.2021 10:0031.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846527Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-АмуреХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре

    Начальная цена

    147 486,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10.120

    Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831662/name/6008cf0cd1d334.17300882

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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