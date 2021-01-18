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Номер извещения
32009846527
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 06:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Контактный телефон
+7 4212 72-59-00
Факс
--
Адрес электронной почты
ivolgina.e@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иволгина Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 02:59 GMT +318.01.2021 02:5918.01.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846527Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-АмуреХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 03:0018.01.2021 03:0018.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009846527Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-АмуреХабаровск
Подведение итогов не позднее
31.01.2021 10:0031.01.2021 10:0031.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846527Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-АмуреХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей Обособленного подразделения г.Комсомольск-на-Амуре
Начальная цена
147 486,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
86.21.10.120
86.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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