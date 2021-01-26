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Номер извещения
ГП060432
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудование КИПиА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 07:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
351 доб. 725-49-28
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
dmitriychernyy@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черный Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудование КИПиА, в соответствии с ЗД и техническим заданием.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.01.2021 19:00 GMT +326.01.2021 19:0026.01.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудование КИПиА, в соответствии с ЗД и техническим заданием.Челябинск
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 08:0012.02.2021 08:0012.02.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060432Подведение итогов не позднее Поставка оборудование КИПиА, в соответствии с ЗД и техническим заданием.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудование КИПиА, в соответствии с ЗД и техническим заданием.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляется в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: До 60 календарных дней от даты подписания договора (с правом досрочной поставки).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
25.30.22.166
26.51.85.110
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 13
Кол-во: 14
Кол-во: 27
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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