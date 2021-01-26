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    Главная / Торги / Поставка оборудование КИПиА

    Поставка оборудование КИПиА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 19:0026.01.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудование КИПиА, в соответствии с ЗД и техническим заданием.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060432

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудование КИПиА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 07:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_КОРУНД_по_АТХ.doc

    ТЗ_на_МИДА_по_АТХ.doc

    ГП_060432_33_20ЧДВ__Документация_оборудование_КИПиА.docx

    ТЗ_на_РМ5497_по_АТХ.doc

    ТЗ_на_ТНМП_по_АТХ.doc

    ТЗ_на_ТСМУ_по_АТХ.doc

    Договор.docx

    перечень_документов_от_поставщика.docx

    ГП060432_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    351 доб. 725-49-28

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    dmitriychernyy@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черный Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудование КИПиА, в соответствии с ЗД и техническим заданием.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2021 19:00 GMT +326.01.2021 19:0026.01.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудование КИПиА, в соответствии с ЗД и техническим заданием.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 08:0012.02.2021 08:0012.02.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060432Подведение итогов не позднее Поставка оборудование КИПиА, в соответствии с ЗД и техническим заданием.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 08:0012.02.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060432Подведение итогов не позднее Поставка оборудование КИПиА, в соответствии с ЗД и техническим заданием.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудование КИПиА, в соответствии с ЗД и техническим заданием.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляется в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: До 60 календарных дней от даты подписания договора (с правом досрочной поставки).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой продукции до пункта назначения. 2. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ 3. По всем вопросам касательно данной закупки и предоставлению документов, в том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений обращаться к ответственному организатору закупки; 4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – наличие сертификатов, подтверждающих качество и происхождение товара; 5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – подгрузка коммерческого предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 6. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 45 календарных дней от даты окончания приема предложений; 7. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается), протоколы разногласий не принимаются; 8. Одновременно с подачей предложения обязательно предоставление документов, указанных в пункте 5.2 закупочной документации прилагаемой к данному запросу предложений; 9. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; 10. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактное лицо: Мартынов Виталий Владимирович, тел.: +7 (351) 725-59-03, эл. почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    25.30.22.166

    Оборудование для изготовления и контроля тепловыделяющих элементов

    26.51.85.110

    Комплектующие (запасные части) приборов и устройств контрольно-измерительные автоматических, гидравлических и пневматических, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/973678/name/60e2c6c0293ad4.05933889

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Корректор нуля и диапозона"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ со штуцерром для подключения к процессу"

    Кол-во: 13

    "Позиция 5"

    "ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ со штуцерром для подключения к процессу"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "Мембранный разделитель"

    Кол-во: 27

    "Позиция 7"

    "Тягонапоромер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Тягонапоромер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Термопреобразователь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Термопреобразователь"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Термопреобразователь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Термопреобразователь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Гильза защитная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Гильза защитная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Гильза защитная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Гильза защитная"

    Кол-во: 4

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