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    Главная / Торги / Поставка оборудования для организации электрической лаборатории

    Поставка оборудования для организации электрической лаборатории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 02:0018.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060428Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для организации электрической лабораториир.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060428

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для организации электрической лаборатории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 05:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060428_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    borodinms@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для организации электрической лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 02:00 GMT +318.01.2021 02:0018.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060428Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для организации электрической лабораториир.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 02:0018.01.2021 02:0018.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060428Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для организации электрической лабораториир.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    05.02.2021 11:0005.02.2021 11:0005.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060428Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для организации электрической лабораториир.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 11:0005.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060428Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для организации электрической лабораториир.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для организации электрической лаборатории

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту доставки и приемки Товара, после подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Размер окончательного платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    26.51.45.190

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/843102/name/601c815119a610.86524534

    05.02.2021

    Анкета.docx

    12.01.2021

    Форма_банковской_гарантии.doc

    12.01.2021

    Шаблон_Договор_поставки..doc

    12.01.2021

    Закупочная_Документация_оборудование_для_лаборатории.pdf

    12.01.2021

    Внесение_изменений_от_12.01.2021_года.docx

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование для электрической лаборатории"

    Кол-во: 1

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