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    Главная / Торги / На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.

    На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 07:0015.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060426Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060426

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 05:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_ТЗ.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_К_ЛОТУ.doc

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-12

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    petikhinanv@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петихина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 07:00 GMT +315.01.2021 07:0015.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060426Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 07:0015.01.2021 07:0015.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060426Дата и время вскрытия заявок На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2021 11:0012.03.2021 11:0012.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060426Подведение итогов не позднее На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202112.03.2021 11:0012.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060426Подведение итогов не позднее На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 месяцев

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    53.2

    Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год."

    Кол-во: 1

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