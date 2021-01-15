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Номер извещения
ГП060426
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 05:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-12
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
petikhinanv@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Петихина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 07:00 GMT +315.01.2021 07:0015.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060426Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 07:0015.01.2021 07:0015.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060426Дата и время вскрытия заявок На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
12.03.2021 11:0012.03.2021 11:0012.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060426Подведение итогов не позднее На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На оказание услуг по доставке срочной корреспонденции ПАО «Южный Кузбасс», согласно ориентировочному объему работ на 2021 год.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 месяцев
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
53.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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