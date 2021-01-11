Турбонасос пневматический НТ-25-40; Гидростойка шахтной крепи с внешним питанием SGV45-300/110 X в комплекте с ЗиП и загрузочным устройством; Устройство сцепное СУК №1 (в комплекте с пальцем, шайбой, гайкой); Захват на анкерную крепь в сборе с метизами; Блок монтажный БМ-1,6-01 (с крюком 8А-10 шт, с крюком 8Б-10 шт, ГОСТ6627); Блок монтажный БМ-3,2-01 (с крюком 10 А-10 шт,с крюком 10Б-10 шт. ГОСТ6627) для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34021

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060425 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Турбонасос пневматический НТ-25-40; Гидростойка шахтной крепи с внешним питанием SGV45-300/110 X в комплекте с ЗиП и загрузочным устройством; Устройство сцепное СУК №1 (в комплекте с пальцем, шайбой, гайкой); Захват на анкерную крепь в сборе с метизами; Блок монтажный БМ-1,6-01 (с крюком 8А-10 шт, с крюком 8Б-10 шт, ГОСТ6627); Блок монтажный БМ-3,2-01 (с крюком 10 А-10 шт,с крюком 10Б-10 шт. ГОСТ6627) для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34021 Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР

Все закупки и тендеры УК КОЛМАР Юридический адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1 Почтовый адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26 Контактный телефон +7 41147 9-71-85 Факс +7 495 662-39-98 Адрес электронной почты sljunin@kolmar.ru Ф.И.О. контактного лица Слюнин Александр Юрьевич Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru