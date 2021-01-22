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Номер извещения
ГП060424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка молочной продукции и продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 04:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
borodinms@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 02:00 GMT +322.01.2021 02:0022.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2021 02:0022.01.2021 02:0022.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060424Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
17.02.2021 11:0017.02.2021 11:0017.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060424Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
10.89.19.290
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 02:00 GMT +322.01.2021 02:0022.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2021 02:0022.01.2021 02:0022.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060424Дата и время вскрытия заявок Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 11:0012.02.2021 11:0012.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060424Подведение итогов не позднее Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
10.51.52.140
10.51.52.122
10.51.40.313
10.51.11.150
Документация лота
Кол-во: 1
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