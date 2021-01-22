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    Главная / Торги / Поставка молочной продукции и продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»

    Поставка молочной продукции и продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 02:0022.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060424

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка молочной продукции и продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 04:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060424_second_parts_protocol.rtf

    ГП060424_second_parts_protocol__1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    borodinms@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 02:00 GMT +322.01.2021 02:0022.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.01.2021 02:0022.01.2021 02:0022.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060424Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    17.02.2021 11:0017.02.2021 11:0017.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060424Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.02.202117.02.2021 11:0017.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060424Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для столовой АБК АО «ВТУ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    10.89.19.290

    Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная_Документация.rar

    17.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/851207/name/602c5c445cc796.85525195

    17.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продукты питания"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 02:00 GMT +322.01.2021 02:0022.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.01.2021 02:0022.01.2021 02:0022.01.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060424Дата и время вскрытия заявок Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 11:0012.02.2021 11:0012.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060424Подведение итогов не позднее Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 11:0012.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060424Подведение итогов не позднее Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молочной продукции для столовой АБК АО «ВТУ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    10.51.52.140

    Кефир

    10.51.52.122

    Сметана от 15,0 % до 19,0 % жирности

    10.51.40.313

    Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4 % до 11 % жирности

    10.51.11.150

    Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/851209/name/602c5cdf51bb81.45926502

    17.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молочная продукция"

    Кол-во: 1

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