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    Главная / Торги / Поставка персональных компьютеров, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431775)

    Поставка персональных компьютеров, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431775)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847711Дата и время окончания срока приема заявок Поставка персональных компьютеров, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009847711

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП431775

    Наименование закупки

    Поставка персональных компьютеров, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431775)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 10:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол___ГП431775_3_от_02.02.2021.pdf

    Техническое_задание.docx

    _ФОРМЫ.7z

    6.Спецификация_20.doc

    5.Договор_поставки.doc

    4.Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-53

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    mgaeva@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаева Мария Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка персональных компьютеров, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847711Подведение итогов не позднее Поставка персональных компьютеров, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка персональных компьютеров, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»

    Начальная цена

    700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.15.000

    Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.1

    Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840176/name/601881a7aa6c60.15943897

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "персональный компьютер"

    Кол-во: 20

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