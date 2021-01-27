www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009846317
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку Лабораторного оборудования для нужд ООО "АКС" на 2021 год. (АмКС-126-20).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
25.12.2020 04:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 4162 49-44-55 доб. 1452
Факс
{}
Адрес электронной почты
o.jukova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жукова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.01.2021 09:00 GMT +327.01.2021 09:0027.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
27.01.2021 09:00GMT +327.01.2021 09:0027.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009846317Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.03.202104.03.2021 11:0004.03.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009846317Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.Благовещенск
Подведение итогов не позднее
05.03.2021 11:0005.03.2021 11:0005.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846317Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.Благовещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.
Начальная цена
266 100,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7862
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
23.19.23.110
23.19.5
Документация лота
Кол-во: 7862.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.