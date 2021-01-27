Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара грузополучателем и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.