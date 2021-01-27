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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку Лабораторного оборудования для нужд ООО "АКС" на 2021 год. (АмКС-126-20).

    Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку Лабораторного оборудования для нужд ООО "АКС" на 2021 год. (АмКС-126-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2021 09:0027.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009846317

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку Лабораторного оборудования для нужд ООО "АКС" на 2021 год. (АмКС-126-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    25.12.2020 04:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._АмКС_126_20_продление.rar

    2._АмКС_126_20.rar

    2._АмКС_126_20_Продление_2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 49-44-55 доб. 1452

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.jukova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.01.2021 09:00 GMT +327.01.2021 09:0027.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2021 09:00GMT +327.01.2021 09:0027.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009846317Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.Благовещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.03.202104.03.2021 11:0004.03.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009846317Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 11:0005.03.2021 11:0005.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846317Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.Благовещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 11:0005.03.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846317Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования (ИБ) на 2021год.

    Начальная цена

    266 100,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7862

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара грузополучателем и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    Классификатор ОКВЭД2

    23.19.5

    Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла

    Документация лота

    КД

    22.01.2021

    КД продление

    22.01.2021

    КД Продление 2

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла"

    Кол-во: 7862.00000

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