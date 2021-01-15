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Номер извещения
32009846270
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем «Консультант Плюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Систем «Консультант Плюс».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 02:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,
Почтовый адрес
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А
Контактный телефон
+7 4212 72-59-00
Факс
--
Адрес электронной почты
ivolgina.e@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иволгина Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем «Консультант Плюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Систем «Консультант Плюс».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 02:59 GMT +315.01.2021 02:5915.01.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846270Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем «Консультант Плюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Систем «Консультант Плюс».Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 03:0015.01.2021 03:0015.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009846270Дата и время вскрытия заявок Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем «Консультант Плюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Систем «Консультант Плюс».Хабаровск
Подведение итогов не позднее
31.01.2021 10:0031.01.2021 10:0031.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846270Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем «Консультант Плюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Систем «Консультант Плюс».Хабаровск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.202131.01.2021 10:0031.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846270Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем «Консультант Плюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Систем «Консультант Плюс».Хабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем «Консультант Плюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Систем «Консультант Плюс».
Начальная цена
571 733,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Адрес местонахождения
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А
62.09.20.190
62.09
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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