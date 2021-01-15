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    Главная / Торги / Реализация выведенных из эксплуатации автомобилей с пробегом - Грузовой бронированный фургон (Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»)

    Реализация выведенных из эксплуатации автомобилей с пробегом - Грузовой бронированный фургон (Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060407Дата и время окончания срока приема заявок Договор купли-продажи автомобиля Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация выведенных из эксплуатации автомобилей с пробегом - Грузовой бронированный фургон (Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»)

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Варшавское шоссе, д. 45/1

    Номер извещения

    ГП060407

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

    Предмет договора

    Договор купли-продажи автомобиля Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»

    Начальная цена

    776400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 00:05 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Прил.___3___Анкета_для_юридического_лица_1_.doc

    Прил.___2___Заявка_на_выкуп_1_.doc

    Прил.___1___Реализуемые_ТС__Лот___1_2__1_.zip

    Информация_о_реализации_имущества_1_.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Приложением № 1 – Описание объектов реализации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Адрес электронной почты

    Alexandr.Zaitsev@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кадочников Анатолий Русланович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Alexandr.Zaitsev@gazprombank.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 287-61-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с запросом - Информация о реализации имущества

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с запросом - Информация о реализации имущества

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация выведенных из эксплуатации автомобилей с пробегом - Грузовой бронированный фургон (Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»)

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Варшавское шоссе, д. 45/1

    Номер извещения

    ГП060407

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

    Предмет договора

    Договор купли-продажи автомобиля Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»

    Начальная цена

    776400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 00:05 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Прил.___3___Анкета_для_юридического_лица_1_.doc

    Прил.___2___Заявка_на_выкуп_1_.doc

    Прил.___1___Реализуемые_ТС__Лот___1_2__1_.zip

    Информация_о_реализации_имущества_1_.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Приложением № 1 – Описание объектов реализации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Адрес электронной почты

    Alexandr.Zaitsev@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кадочников Анатолий Русланович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Alexandr.Zaitsev@gazprombank.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 287-61-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с запросом - Информация о реализации имущества

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с запросом - Информация о реализации имущества

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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