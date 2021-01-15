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Наименование процедуры
Реализация выведенных из эксплуатации автомобилей с пробегом - Грузовой бронированный фургон (Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»)
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Варшавское шоссе, д. 45/1
Номер извещения
ГП060407
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Предмет договора
Договор купли-продажи автомобиля Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»
Начальная цена
776400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 00:05 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Приложением № 1 – Описание объектов реализации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Адрес электронной почты
Alexandr.Zaitsev@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кадочников Анатолий Русланович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Alexandr.Zaitsev@gazprombank.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 287-61-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с запросом - Информация о реализации имущества
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с запросом - Информация о реализации имущества
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация выведенных из эксплуатации автомобилей с пробегом - Грузовой бронированный фургон (Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»)
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Варшавское шоссе, д. 45/1
Номер извещения
ГП060407
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Предмет договора
Договор купли-продажи автомобиля Евраком 28401-02 на базе ТС «Mercedes-Benz Sprinter»
Начальная цена
776400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 00:05 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Приложением № 1 – Описание объектов реализации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Адрес электронной почты
Alexandr.Zaitsev@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кадочников Анатолий Русланович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Alexandr.Zaitsev@gazprombank.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 287-61-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с запросом - Информация о реализации имущества
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с запросом - Информация о реализации имущества
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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