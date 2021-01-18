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    Главная / Торги / Запроc котировок в электронной форме на право заключения договоров по оказанию комплекса ежемесячных услуг по мониторингу работы транспортных средств и сервисно-техническое обслуживание оборудования GPS и комплекса разовых услуг и аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS для нужд ООО «Новогор-Прикамье» (г.Пермь), ООО «Амурские коммунальные системы» (г. Благовещенск), ООО «Волжские коммунальные системы» (г.Тольятти), ООО «Горводоканал» (г.Пенза), АО «Кировские коммунальные системы» (г.Киров), ООО «Березниковская водоснабжающая компания (г.Березники), АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» (г.Петрозаводск), ООО «Самарские коммунальные системы» (г.Самара), АО «Тамбовские коммунальные системы» (г. Тамбов), ООО «Ульяновскоблводоканал» (г.Димитровград). РКСМ-1120

    Запроc котировок в электронной форме на право заключения договоров по оказанию комплекса ежемесячных услуг по мониторингу работы транспортных средств и сервисно-техническое обслуживание оборудования GPS и комплекса разовых услуг и аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS для нужд ООО «Новогор-Прикамье» (г.Пермь), ООО «Амурские коммунальные системы» (г. Благовещенск), ООО «Волжские коммунальные системы» (г.Тольятти), ООО «Горводоканал» (г.Пенза), АО «Кировские коммунальные системы» (г.Киров), ООО «Березниковская водоснабжающая компания (г.Березники), АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» (г.Петрозаводск), ООО «Самарские коммунальные системы» (г.Самара), АО «Тамбовские коммунальные системы» (г. Тамбов), ООО «Ульяновскоблводоканал» (г.Димитровград). РКСМ-1120

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851120Дата и время окончания срока приема заявок Сервисно-техническое обслуживание GPS оборудованияЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009851120

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запроc котировок в электронной форме на право заключения договоров по оказанию комплекса ежемесячных услуг по мониторингу работы транспортных средств и сервисно-техническое обслуживание оборудования GPS и комплекса разовых услуг и аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS для нужд ООО «Новогор-Прикамье» (г.Пермь), ООО «Амурские коммунальные системы» (г. Благовещенск), ООО «Волжские коммунальные системы» (г.Тольятти), ООО «Горводоканал» (г.Пенза), АО «Кировские коммунальные системы» (г.Киров), ООО «Березниковская водоснабжающая компания (г.Березники), АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» (г.Петрозаводск), ООО «Самарские коммунальные системы» (г.Самара), АО «Тамбовские коммунальные системы» (г. Тамбов), ООО «Ульяновскоблводоканал» (г.Димитровград). РКСМ-1120

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_продлении_срока_приема_1120.pdf

    ЗК_1120.7z

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1120___020421.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
    Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    amutafyan@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мутафян Аида Араевна

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сервисно-техническое обслуживание GPS оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851120Дата и время окончания срока приема заявок Сервисно-техническое обслуживание GPS оборудованияЦентральный

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009851120Дата и время вскрытия заявок Сервисно-техническое обслуживание GPS оборудованияЦентральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202118.03.2021 13:3518.03.2021 13:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851120Подведение итогов не позднее Сервисно-техническое обслуживание GPS оборудованияЦентральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисно-техническое обслуживание GPS оборудования

    Начальная цена

    15 627 275,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Наименование заказчика

    АО Кировские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Наименование заказчика

    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Наименование заказчика

    БВК
    Все закупки и тендеры БВК

    Адрес местонахождения

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    33.13.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    33.13

    Ремонт электронного и оптического оборудования

    Документация лота

    Жалоба.pdf

    18.03.2021

    Уведомление_УФАС.pdf

    18.03.2021

    Решение_УФАС.pdf

    18.03.2021

    Предписание_УФАС.pdf

    18.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/891036/name/606aeaec6522b2.87290806

    05.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электронного и оптического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Ремонт электронного и оптического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления"

    Кол-во: 35.00000

    "Позиция 4"

    "Производство коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, телевизионных камер"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 8"

    "Деятельность в области телекоммуникаций прочая"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 630000.00000

    "Позиция 10"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 900000.00000

    "Позиция 11"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

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