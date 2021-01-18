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Номер извещения
32009851120
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запроc котировок в электронной форме на право заключения договоров по оказанию комплекса ежемесячных услуг по мониторингу работы транспортных средств и сервисно-техническое обслуживание оборудования GPS и комплекса разовых услуг и аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS для нужд ООО «Новогор-Прикамье» (г.Пермь), ООО «Амурские коммунальные системы» (г. Благовещенск), ООО «Волжские коммунальные системы» (г.Тольятти), ООО «Горводоканал» (г.Пенза), АО «Кировские коммунальные системы» (г.Киров), ООО «Березниковская водоснабжающая компания (г.Березники), АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» (г.Петрозаводск), ООО «Самарские коммунальные системы» (г.Самара), АО «Тамбовские коммунальные системы» (г. Тамбов), ООО «Ульяновскоблводоканал» (г.Димитровград). РКСМ-1120
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.12.2020 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Сервисно-техническое обслуживание GPS оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851120Дата и время окончания срока приема заявок Сервисно-техническое обслуживание GPS оборудованияЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009851120Дата и время вскрытия заявок Сервисно-техническое обслуживание GPS оборудованияЦентральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисно-техническое обслуживание GPS оборудования
Начальная цена
15 627 275,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Наименование заказчика
АО Кировские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы
Адрес местонахождения
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
33.13.11.000
33.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 35.00000
Кол-во:
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Кол-во:
Кол-во: 1.00000
Кол-во:
Кол-во: 630000.00000
Кол-во: 900000.00000
Кол-во: 1.00000
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