Запроc котировок в электронной форме на право заключения договоров по оказанию комплекса ежемесячных услуг по мониторингу работы транспортных средств и сервисно-техническое обслуживание оборудования GPS и комплекса разовых услуг и аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS для нужд ООО «Новогор-Прикамье» (г.Пермь), ООО «Амурские коммунальные системы» (г. Благовещенск), ООО «Волжские коммунальные системы» (г.Тольятти), ООО «Горводоканал» (г.Пенза), АО «Кировские коммунальные системы» (г.Киров), ООО «Березниковская водоснабжающая компания (г.Березники), АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» (г.Петрозаводск), ООО «Самарские коммунальные системы» (г.Самара), АО «Тамбовские коммунальные системы» (г. Тамбов), ООО «Ульяновскоблводоканал» (г.Димитровград). РКСМ-1120

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009851120 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запроc котировок в электронной форме на право заключения договоров по оказанию комплекса ежемесячных услуг по мониторингу работы транспортных средств и сервисно-техническое обслуживание оборудования GPS и комплекса разовых услуг и аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования GPS/GPRS для нужд ООО «Новогор-Прикамье» (г.Пермь), ООО «Амурские коммунальные системы» (г. Благовещенск), ООО «Волжские коммунальные системы» (г.Тольятти), ООО «Горводоканал» (г.Пенза), АО «Кировские коммунальные системы» (г.Киров), ООО «Березниковская водоснабжающая компания (г.Березники), АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» (г.Петрозаводск), ООО «Самарские коммунальные системы» (г.Самара), АО «Тамбовские коммунальные системы» (г. Тамбов), ООО «Ульяновскоблводоканал» (г.Димитровград). РКСМ-1120 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ Юридический адрес 119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9 Почтовый адрес 115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3 Контактный телефон +7 495 783-32-32 Факс -- Адрес электронной почты amutafyan@roscomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Мутафян Аида Араевна Место рассмотрения предложений Центральный Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru