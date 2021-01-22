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    Главная / Торги / 244/24.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка коммутаторов

    244/24.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка коммутаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846018Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммутаторовСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009846018

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    244/24.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    244/24.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка коммутаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 21:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Акт____Вн_074_01_805__от_26.01.2021_.pdf

    Продление.pdf

    Продление_3.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__223_ФЗ_эл.ф._.rar

    Продление.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка коммутаторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 15:30 GMT +322.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009846018Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммутаторовСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2021 06:3025.01.2021 06:3025.01.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009846018Дата и время вскрытия заявок Поставка коммутаторовСалават

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2021 12:0012.03.2021 12:0012.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846018Подведение итогов не позднее Поставка коммутаторовСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202112.03.2021 12:0012.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009846018Подведение итогов не позднее Поставка коммутаторовСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммутаторов

    Начальная цена

    230 187,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПВК
    Все закупки и тендеры ПВК

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835457/name/600ffdc436fd98.53039238

    26.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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