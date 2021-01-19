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    Главная / Торги / 495/24.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка счетчика холодной воды

    495/24.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка счетчика холодной воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 15:3019.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060399Дата и время окончания срока приема заявок Поставка счетчика холодной воды СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060399

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    495/24.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    495/24.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка счетчика холодной воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 20:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление_.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Акт____Вн_074_01_516__от_20.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова Зарема Ханифовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка счетчика холодной воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 15:30 GMT +319.01.2021 15:3019.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060399Дата и время окончания срока приема заявок Поставка счетчика холодной воды Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 15:3019.01.2021 15:3019.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060399Дата и время вскрытия заявок Поставка счетчика холодной воды Салават

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2021 12:0027.03.2021 12:0027.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060399Подведение итогов не позднее Поставка счетчика холодной воды Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202127.03.2021 12:0027.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060399Подведение итогов не позднее Поставка счетчика холодной воды Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка счетчика холодной воды

    Начальная цена

    14 222,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831583/name/600846068d6b71.29826871

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка счетчика холодной воды "

    Кол-во:

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