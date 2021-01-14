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    Главная / Торги / Поставка системы электрообогрева блочно-модульных зданий в г. Мурманск

    Поставка системы электрообогрева блочно-модульных зданий в г. Мурманск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060610Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы электрообогрева блочно-модульных зданий в г. МурманскМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060610

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    35.12.20-ОЗЦ

    Наименование закупки

    Поставка системы электрообогрева блочно-модульных зданий в г. Мурманск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4._Требования_к_оформлению_документации_поставщиков.DOC

    Проект_договора_Поставка_системы_электрообогрева_для_блочно_модульных_зданий_АСПГ_2.DOCX

    Извещение_об_изменении__срока_14.01_система_электрообогрева.docx

    Извещение_об_изменении__срока_13.01_система_электрообогрева.docx

    Извещение_об_изменении_срока_подведения_итогов_29.01_система_электрообогрева.docx

    Приложения_к_Техническому_заданию.7Z

    Приложение_1._Спецификация.XLSX

    Извещение_ОЗЦ_система_электрообогрева__1_.docx

    Извещение_об_изменении_срока_подведения_итогов_05.02_система_электрообогрева.docx

    Приложение_2._Техническое_задание.7z

    Приложение_3._График_поставки__Форма_.DOCX

    Приложение_5._План_проведения_инспекций__Форма_.XLS

    Приложение_6._Уведомление_о_несоответствии__Форма_.DOCX

    Приложение_7._Перечень_требуемой_документации_Поставщика.XLSX

    Приложение_8._Акт_приема_передачи_Товара__Форма_.DOCX

    Приложение_9._Разрешение_на_отгрузку__Форма_.DOCX

    Приложение_10._Требования_к_упаковке_и_маркировке.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    Почтовый адрес

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Контактный телефон

    495 доб.4195101

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rusgasshelf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Житников Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка системы электрообогрева блочно-модульных зданий в г. Мурманск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 14:00 GMT +314.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060610Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы электрообогрева блочно-модульных зданий в г. МурманскМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 14:0014.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060610Дата и время вскрытия заявок Поставка системы электрообогрева блочно-модульных зданий в г. МурманскМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 18:0005.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060610Подведение итогов не позднее Поставка системы электрообогрева блочно-модульных зданий в г. МурманскМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системы электрообогрева блочно-модульных зданий в г. Мурманск

    Начальная цена

    2 718 963,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РУСГАЗШЕЛЬФ»
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.136

    Провода и кабели нагревательные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка системы электрообогрева блочно-модульных зданий в г. Мурманск"

    Кол-во: 1

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