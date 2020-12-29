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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060395
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка настила. Лот З0-0379-20-MT.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 19:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
DGabyishev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Габышев Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка настила.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 18:00 GMT +329.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060395Дата и время окончания срока приема заявок Поставка настила.ЦАО
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 18:0029.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060395Дата и время вскрытия заявок Поставка настила.ЦАО
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 23:5931.12.2020 23:5931.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060395Подведение итогов не позднее Поставка настила.ЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка настила.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
720 м2; 3000 комплектов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP - 288308 Усинск Северной ж.д. (с подачей на п/путь ООО «СТЭ»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
24.32.20.000
42.21
Документация лота
Кол-во: 720
Кол-во: 3000
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