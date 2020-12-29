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    Главная / Торги / Поставка настила. Лот З0-0379-20-MT.

    Поставка настила. Лот З0-0379-20-MT.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060395Дата и время окончания срока приема заявок Поставка настила.ЦАОПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060395

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    З0-0379-20-MT

    Наименование закупки

    Поставка настила. Лот З0-0379-20-MT.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 19:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_о_завер_процедуры_лот_0379.docx

    3._ЗЦ_0379_20_МТ_Ф_12_коммерческое_предложение.xlsx

    1._Инструкция_для_участников.docx

    2._Техническое_задание.docx

    2.1._Инструкция_при_отправке.docx

    3._ЗЦ_0379_20_МТ_Ф_09_техническое_предложение.xlsx

    4._Договор_поставки.docx

    4.1._Приложение_1.xlsx

    4.3._Приложение_3.docx

    4.2._Приложение_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    DGabyishev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Габышев Денис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    ЦАО

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка настила.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 18:00 GMT +329.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060395Дата и время окончания срока приема заявок Поставка настила.ЦАО

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 18:0029.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060395Дата и время вскрытия заявок Поставка настила.ЦАО

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 23:5931.12.2020 23:5931.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060395Подведение итогов не позднее Поставка настила.ЦАО

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 23:5931.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060395Подведение итогов не позднее Поставка настила.ЦАО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка настила.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    720 м2; 3000 комплектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP - 288308 Усинск Северной ж.д. (с подачей на п/путь ООО «СТЭ»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Для участников, не относящихся к субъектам МСП Основное условие оплаты: В течение 45 рабочих дней с даты поступления груза в пункт назначения, подтвержденной документально оригиналами товарно-транспортной или ж.д. накладной, а также оригиналом счет – фактуры; 2. Для участников, относящихся к субъектам МСП Оплата по факту в течении 30 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    24.32.20.000

    Прокат листовой холоднокатаный стальной, плакированный, с гальваническим или другим покрытием, шириной менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858955/name/603c87c3174858.49673820

    01.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Настил решетчатый SP 42х50/25х5 Zn С255 6100х1000"

    Кол-во: 720

    "Позиция 2"

    "Зажим для настила решетчатого оцинкованная сталь (скоба+саморез 6,3х51мм со сверлом)"

    Кол-во: 3000

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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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