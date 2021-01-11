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    Главная / Торги / Поставка системы хранения данных

    Поставка системы хранения данных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы хранения данныхМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009845837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка системы хранения данных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 19:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_СХД.docx

    Извещение_документация_запрос_котировок_система_хранения_данных.docx

    Проект_договора_поставки__003_.docx

    Протокол_рассмотрения_заявок_ЕИС.docx

    Протокол_подведения_итогов_ЕИС.docx

    Протокол_рассмотрения_заявок_ЕИС.pdf

    Протокол_подведения_итогов_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Юридический адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Почтовый адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Контактный телефон

    +7 495 631-90-00 доб. 2783

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pikalov.pv@roscosmos.digital

    Ф.И.О. контактного лица

    Пикалов Павел Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка системы хранения данных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы хранения данныхМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009845837Дата и время вскрытия заявок Поставка системы хранения данныхМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845837Подведение итогов не позднее Поставка системы хранения данныхМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системы хранения данных

    Начальная цена

    10 453 184,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    52 265,92 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    52 265,92

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Адрес местонахождения

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Классификатор ОКПД2

    26.20.14.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828483/name/600188a5ba3429.06138562

    15.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828484/name/600188b1d27422.39213049

    15.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828512/name/60018faa183596.34195240

    15.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828513/name/60018fb0ee1d59.38466277

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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    Москва
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