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    Главная / Торги / Поставка КПП для АО "ГОК "Инаглинский" (34579-1)

    Поставка КПП для АО "ГОК "Инаглинский" (34579-1)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060390Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КПП для АО "ГОК "Инаглинский" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка КПП для АО "ГОК "Инаглинский" (34579-1)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 18:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    5._Договор_поставки_товара.docx

    6._Спецификация_34579_поз_1_7.xlsx

    1._Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.pdf

    2._Закупочная_документация.pdf

    3._Приложение__1_к_Закупочной_документации___ФОРМАТ_АНКЕТЫ.docx

    4._Приложение__2_к_Закупочной_документации___ФОРМАТ_ОФЕРТЫ.docx

    7._График_поставки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90 доб. 310

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    Evseev.S@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеев Семен Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка КПП для АО "ГОК "Инаглинский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060390Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КПП для АО "ГОК "Инаглинский" Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060390Подведение итогов не позднее Поставка КПП для АО "ГОК "Инаглинский" Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060390Подведение итогов не позднее Поставка КПП для АО "ГОК "Инаглинский" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КПП для АО "ГОК "Инаглинский"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение 1

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Проспект Геологов, д.55, корпус 1

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КОГРЭШ 3х6,0+1х2,5+1х2,5 660V"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 2"

    "Кабель КОГРЭШ 3х4,0+1х2,5+1х2,5 {660 В}"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 3"

    "Кабель КГЭЖШ 3х25,0+1х10,0+5х4,0 {1140 В}"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 4"

    "Кабель КГЭЖШ 3х95+1х10+5х4 {1140 В}"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 5"

    "Кабель КГЭЖ 3х19+1х10+1х19 1140В"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 6"

    "Кабель КВЭмВБбШв 3х120,0+1х25,0 6kV"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 7"

    "Кабель КВЭмВБбШв 3х50+1х10-6кВ"

    Кол-во: 7000

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