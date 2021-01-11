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    Главная / Торги / Экспертиза промышленной безопасности технических устройств опасных производственных объектов зданий и сооружений, проведение технического освидетельствования (обследования) строительных конструкций производственных зданий и сооружений АО «НОКК»

    Экспертиза промышленной безопасности технических устройств опасных производственных объектов зданий и сооружений, проведение технического освидетельствования (обследования) строительных конструкций производственных зданий и сооружений АО «НОКК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845686Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технических устройств опасных производственных объектов зданий и сооружений, проведение технического освидетельствования (обследования) строительных конструкций производственных зданий и сооружений АО «НОКК»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009845686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Экспертиза промышленной безопасности технических устройств опасных производственных объектов зданий и сооружений, проведение технического освидетельствования (обследования) строительных конструкций производственных зданий и сооружений АО «НОКК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 18:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация__157.20_пром.безопасность.doc

    Итоговый_протокол__ПР_157.20_1С.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    Почтовый адрес

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Контактный телефон

    +7 831 265-37-71 доб. 1776

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ranichev@nokk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аничев Руслан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза промышленной безопасности технических устройств опасных производственных объектов зданий и сооружений, проведение технического освидетельствования (обследования) строительных конструкций производственных зданий и сооружений АО «НОКК»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 17:0028.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845686Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технических устройств опасных производственных объектов зданий и сооружений, проведение технического освидетельствования (обследования) строительных конструкций производственных зданий и сооружений АО «НОКК»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности технических устройств опасных производственных объектов зданий и сооружений, проведение технического освидетельствования (обследования) строительных конструкций производственных зданий и сооружений АО «НОКК»

    Начальная цена

    2 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830409/name/6006b8d1507955.88342515

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

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