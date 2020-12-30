www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060388
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 18:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14023
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Ekaterina.Makarova@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 14:00 GMT +330.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060388Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 14:0030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060388Дата и время вскрытия заявок Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2021 12:0030.04.2021 12:0030.04.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060388Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202130.04.2021 12:0030.04.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060388Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
24.20.13.110
24.20.13.130
24.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.46
Кол-во: 1.67
Кол-во: 1.7
Кол-во: 5.92
Кол-во: 12.58
Кол-во: 0.204
Кол-во: 1.462
Кол-во: 5.73
Кол-во: 4
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.05
Кол-во: 1.428
Кол-во: 0.03
Кол-во: 6.75
Кол-во: 1.22
Кол-во: 0.08
Кол-во: 1.9
Кол-во: 1
Кол-во: 1.884
Кол-во: 0.07
Кол-во: 1.05
Кол-во: 18.32
Кол-во: 7.75
Кол-во: 1.19
Кол-во: 14.95
Кол-во: 3.19
Кол-во: 5.08
Кол-во: 3.85
Кол-во: 1078.05
Кол-во: 46.15
Кол-во: 53.04
Кол-во: 472.49
Кол-во: 205.36
Кол-во: 4
Кол-во: 0.375
Кол-во: 0.05
Кол-во: 6.75
Кол-во: 1.22
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.204
Кол-во: 1.482
Кол-во: 5.8
Кол-во: 0.11
Кол-во: 1.43
Кол-во: 0.75
Кол-во: 1.884
Кол-во: 0.06
Кол-во: 1.428
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.58
Кол-во: 9.69
Кол-во: 0.32
Кол-во: 45.9
Кол-во: 32.77
Кол-во: 151.23
Кол-во: 4
Кол-во: 0.375
Кол-во: 0.05
Кол-во: 1.428
Кол-во: 0.03
Кол-во: 6.75
Кол-во: 1.22
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.204
Кол-во: 1.492
Кол-во: 5.77
Кол-во: 0.11
Кол-во: 1.43
Кол-во: 0.75
Кол-во: 1.884
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.36
Кол-во: 4.98
Кол-во: 22.55
Кол-во: 11.74
Кол-во: 84.56
Кол-во: 0.36
Кол-во: 3.52
Кол-во: 15.31
Кол-во: 12.49
Кол-во: 58.79
Кол-во: 0.49
Кол-во: 2.5
Кол-во: 2.5
Кол-во: 6.88
Кол-во: 0.4
Кол-во: 5.34
Кол-во: 23.78
Кол-во: 18.78
Кол-во: 93.88
Кол-во: 4
Кол-во: 0.375
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.89
Кол-во: 3.14
Кол-во: 0.16
Кол-во: 11.1
Кол-во: 4.96
Кол-во: 3.01
Кол-во: 1.428
Кол-во: 0.03
Кол-во: 6.75
Кол-во: 1.22
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.204
Кол-во: 1.512
Кол-во: 5.82
Кол-во: 7.536
Кол-во: 1.43
Кол-во: 0.75
Кол-во: 1.884
Кол-во: 0.06
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.