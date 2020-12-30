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    Главная / Торги / Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)

    Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060388Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060388

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 18:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    03_Коммерческая_часть.7z

    01_Общая_часть.7z

    02_Техническая_часть.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14023

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Makarova@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 14:00 GMT +330.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060388Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 14:0030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060388Дата и время вскрытия заявок Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2021 12:0030.04.2021 12:0030.04.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060388Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202130.04.2021 12:0030.04.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060388Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб стальных электроcварных прямошовных и стальных бесшовных горячедеформированных для объектов Газосборные сети, Кусты газоконденсатных скважин № 1,2,3,4 (з.588)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.110

    Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.2

    Производство сварных труб

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубы электросварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.46

    "Позиция 2"

    "Трубы электросварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.67

    "Позиция 3"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø159х6 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 4"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø219х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 5.92

    "Позиция 5"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø325х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 12.58

    "Позиция 6"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.204

    "Позиция 7"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø426х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.462

    "Позиция 8"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø273х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 5.73

    "Позиция 9"

    "Трубы стальные электросварные Ø426x8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Трубы стальные электросварные Ø219x8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 11"

    "Трубы стальные электросварные Ø57x3,5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 12"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.428

    "Позиция 13"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 14"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 6.75

    "Позиция 15"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.22

    "Позиция 16"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 17"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.9

    "Позиция 18"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø273х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.884

    "Позиция 20"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.07

    "Позиция 21"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.05

    "Позиция 22"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 18.32

    "Позиция 23"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 7.75

    "Позиция 24"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø273х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.19

    "Позиция 25"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø325х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 14.95

    "Позиция 26"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø377х12 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 3.19

    "Позиция 27"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø530х12 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 5.08

    "Позиция 28"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø325х12 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 3.85

    "Позиция 29"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø1420х20 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1078.05

    "Позиция 30"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 46.15

    "Позиция 31"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 53.04

    "Позиция 32"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø325х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 472.49

    "Позиция 33"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø426х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 205.36

    "Позиция 34"

    "Трубы стальные электросварные Ø426x8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Трубы стальные электросварные Ø219x8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.375

    "Позиция 36"

    "Трубы стальные электросварные Ø57x3,5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 37"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 6.75

    "Позиция 38"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.22

    "Позиция 39"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 40"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.204

    "Позиция 41"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø426х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.482

    "Позиция 42"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø273х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 5.8

    "Позиция 43"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 44"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.43

    "Позиция 45"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.75

    "Позиция 46"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø273х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.884

    "Позиция 47"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 48"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.428

    "Позиция 49"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø 57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 50"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3 ГОСТ 10704-92"

    Кол-во: 0.58

    "Позиция 51"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø 159х6 ГОСТ 10704-92"

    Кол-во: 9.69

    "Позиция 52"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-93"

    Кол-во: 0.32

    "Позиция 53"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø159х6 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 45.9

    "Позиция 54"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø219х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 32.77

    "Позиция 55"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø325х8 ГОСТ 8732-79"

    Кол-во: 151.23

    "Позиция 56"

    "Трубы стальные электросварные Ø426x8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Трубы стальные электросварные Ø219x8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.375

    "Позиция 58"

    "Трубы стальные электросварные Ø57x3,5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 59"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.428

    "Позиция 60"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 61"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 6.75

    "Позиция 62"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.22

    "Позиция 63"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 64"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.204

    "Позиция 65"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø426х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.492

    "Позиция 66"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø273х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 5.77

    "Позиция 67"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 68"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.43

    "Позиция 69"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.75

    "Позиция 70"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø273х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.884

    "Позиция 71"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 72"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 73"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 4.98

    "Позиция 74"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø159х6 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 22.55

    "Позиция 75"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø219х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 11.74

    "Позиция 76"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø325х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 84.56

    "Позиция 77"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 78"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 3.52

    "Позиция 79"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø159х6 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 15.31

    "Позиция 80"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø219х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 12.49

    "Позиция 81"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø325х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 58.79

    "Позиция 82"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.49

    "Позиция 83"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø159х6 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 84"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø219х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 85"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø325х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 6.88

    "Позиция 86"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 87"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 5.34

    "Позиция 88"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø159х6 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 23.78

    "Позиция 89"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø219х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 18.78

    "Позиция 90"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø325х8 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 93.88

    "Позиция 91"

    "Трубы стальные электросварные Ø426x8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Трубы стальные электросварные Ø219x8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.375

    "Позиция 93"

    "Трубы стальные электросварные Ø57x3,5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 94"

    "Трубы стальные электросварные Ø57x3,5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 95"

    "Трубы стальные электросварные Ø108x5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.89

    "Позиция 96"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 3.14

    "Позиция 97"

    "Трубы стальные электросварные Ø219x8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 98"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 11.1

    "Позиция 99"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 4.96

    "Позиция 100"

    "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø325х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 3.01

    "Позиция 101"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.428

    "Позиция 102"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 103"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 6.75

    "Позиция 104"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.22

    "Позиция 105"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 106"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.204

    "Позиция 107"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø426х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.512

    "Позиция 108"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø273х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 5.82

    "Позиция 109"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 7.536

    "Позиция 110"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø159х6 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.43

    "Позиция 111"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø219х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.75

    "Позиция 112"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø273х8 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.884

    "Позиция 113"

    "Трубы стальные электроcварные прямошовные Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.06

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