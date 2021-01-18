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Номер извещения
ГП060386
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 90805 «Услуги по организации питания, обеспечению горячим питанием, спецпитанием, питьевой водой» по комплексному обслуживанию объектов социально-бытового назначения на Тазовском НГКМ » для ООО «Меретояханефтегаз» в 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36
Почтовый адрес
629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4677
Адрес электронной почты
RC_UOP@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Татаринцева Надежда Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по организации питания, обеспечению горячим питанием, спецпитанием, питьевой водой по комплексному обслуживанию объектов соц
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по организации питания, обеспечению горячим питанием, спецпитанием, питьевой водой по комплексному обслуживанию объектов соц
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36
629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75
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