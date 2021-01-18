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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 90805 «Услуги по организации питания, обеспечению горячим питанием, спецпитанием, питьевой водой» по комплексному обслуживанию объектов социально-бытового назначения на Тазовском НГКМ » для ООО «Меретояханефтегаз» в 2021-2023 гг.

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 90805 «Услуги по организации питания, обеспечению горячим питанием, спецпитанием, питьевой водой» по комплексному обслуживанию объектов социально-бытового назначения на Тазовском НГКМ » для ООО «Меретояханефтегаз» в 2021-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060386Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации питания, обеспечению горячим питанием, спецпитанием, питьевой водой по комплексному обслуживанию объектов соцг. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060386

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0051708-387-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 90805 «Услуги по организации питания, обеспечению горячим питанием, спецпитанием, питьевой водой» по комплексному обслуживанию объектов социально-бытового назначения на Тазовском НГКМ » для ООО «Меретояханефтегаз» в 2021-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36

    Почтовый адрес

    629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4677

    Адрес электронной почты

    RC_UOP@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Татаринцева Надежда Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по организации питания, обеспечению горячим питанием, спецпитанием, питьевой водой по комплексному обслуживанию объектов соц

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.03.202104.03.2021 15:0004.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060386Подведение итогов не позднее Услуги по организации питания, обеспечению горячим питанием, спецпитанием, питьевой водой по комплексному обслуживанию объектов соцг. Тюмень

    Предмет договора

    Услуги по организации питания, обеспечению горячим питанием, спецпитанием, питьевой водой по комплексному обслуживанию объектов соц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36

    629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75

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