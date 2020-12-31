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Номер извещения
ГП060383
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО) в 2021-2023гг на объектах и месторождениях Чатылькинском, Холмистом, Варгенском.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.12.2020 17:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 8164
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петушкова Ольга Васильевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО)
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 12:00 GMT +331.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060383Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО)Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой для нужд «Дивизион «Центр» «Газпромнефть-Снабжение» (направление ЯНАО)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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