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Номер извещения
ГП060382
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право на заключение договора на оказание услуг по уборке помещений – клининговые услуги на нефтебазах ООО «Газпромнефть- Терминал», в соответствии с лотовой закупкой/
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
Контактный телефон
+7 812 679-56-00
Адрес электронной почты
Lukina.EE@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукина Екатерина Эдуардовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке помещений Барабинской, Евсинской, Новосибирской, Сокурской нефтебаз
Предмет договора
Оказание услуг по уборке помещений Барабинской, Евсинской, Новосибирской, Сокурской нефтебаз
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
Оказание услуг по уборке помещений Барнаульской нефтебазы
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по уборке помещений Барнаульской нефтебазы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
Оказание услуг по уборке помещений Омской нефтебазы
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по уборке помещений Омской нефтебазы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
Оказание услуг по уборке помещений Томской нефтебазы
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по уборке помещений Томской нефтебазы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
Оказание услуг по уборке помещений Козульской нефтебазы
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по уборке помещений Козульской нефтебазы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
Оказание услуг по уборке помещений Гурьевской, Новокузнецкой, Кемеровской нефтебаз
Предмет договора
Оказание услуг по уборке помещений Гурьевской, Новокузнецкой, Кемеровской нефтебаз
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
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