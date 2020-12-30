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    Главная / Торги / Запрос цен в электронной форме № 27/20-ЗЦЭ на право заключения договора, на оказание транспортно-экспедиционных услуг

    Запрос цен в электронной форме № 27/20-ЗЦЭ на право заключения договора, на оказание транспортно-экспедиционных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060379Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услугКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060379

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    27/20-ЗЦЭ

    Наименование закупки

    Запрос цен в электронной форме № 27/20-ЗЦЭ на право заключения договора, на оказание транспортно-экспедиционных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    24.12.2020 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_комиссии.pdf

    Извещение.pdf

    Документация_Запроса_цен.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Контактный телефон

    +7 4842 90-07-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kimti@rpm-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Татьяна Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060379Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услугКалуга

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 12:0030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060379Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортно-экспедиционных услугКалуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060379Подведение итогов не позднее Оказание транспортно-экспедиционных услугКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг

    Начальная цена

    1 094 828,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    53.20.1

    Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835983/name/60110dd33a81d5.15840322

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "транспортно-экспедиционные услуги"

    Кол-во:

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