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Номер извещения
ГП060379
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен в электронной форме № 27/20-ЗЦЭ на право заключения договора, на оказание транспортно-экспедиционных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
24.12.2020 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Почтовый адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Контактный телефон
+7 4842 90-07-32
Факс
--
Адрес электронной почты
kimti@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Татьяна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Калуга
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортно-экспедиционных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060379Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услугКалуга
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 12:0030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060379Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортно-экспедиционных услугКалуга
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортно-экспедиционных услуг
Начальная цена
1 094 828,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
53.20.1
Документация лота
Кол-во:
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