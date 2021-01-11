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Номер извещения
ГП060565
Уникальный номер закупки
2266/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC Evans
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
o.sadovnikova@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садовникова Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC Evans
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 12:00 GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC EvansМосква
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 18:0015.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060565Подведение итогов не позднее Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC EvansМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC Evans
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
27.90.31.110
27.90.9
Документация лота
Кол-во: 5000
Кол-во: 15000
Кол-во: 15000
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