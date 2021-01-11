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    Главная / Торги / Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC Evans

    Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC Evans

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC EvansМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060565

    Уникальный номер закупки

    2266/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2266/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC Evans

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП__4_.xlsx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Извещение_2266.docx

    ТЗ..pdf

    ГП060565_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    o.sadovnikova@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садовникова Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC Evans

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 12:00 GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC EvansМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 18:0015.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060565Подведение итогов не позднее Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC EvansМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060565Подведение итогов не позднее Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC EvansМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наконечников для сварочного оборудования CRC Evans

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31.110

    Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90.9

    Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1079365/name/618dfb0b057252.34495354

    12.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "TIP CONTACT 035 & 040"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 2"

    "TIP CONTACT 050"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 3"

    "TIP CONTACT 045"

    Кол-во: 15000

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