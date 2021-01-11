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Номер извещения
ГП060384
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 3 (площадка).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2435
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
dmitrii.astakhov1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Астахов Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 09:00 GMT +311.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060384Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060384Дата и время вскрытия заявок Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).Балашиха
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060384Подведение итогов не позднее Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060384Подведение итогов не позднее Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Характер груза: оборудование негабаритное на ложементах ,на деревянных подкладках (емкости и блоки с навесным оборудованием под ПЭТ плёнкой ), резервуары с хомутами только для крепежа груза к ложементам, груз не опасный, груз не горючий, не находится под избыточным давлением. Всего экспедитору/перевозчику необходимо исполнить до 14 рейсов с КТГ грузом (2 от Ж/Д на авто с ППР + 12 на авто по маршруту по дорогам общего пользования), указанным выше в таблице (из них 1 рейс на машине с ложементами из пос.Металлострой в г.Балашиху), перевозки не совмещённые, по каждой единице оборудования перевозится отдельным автомобильным или ЖД рейсом ( по факту готовности оборудования производством). Требования при доставке после Ж/Д перевозки Резервуаров РЦВ-250, две единицы одновременно (алгоритм работ кратко): Экспедитор обязан иметь ЕЛС в РЖД, до начала движения груза от завода ПАО «Криогенмаш». Экспедитор обязан: - встретить груз на жд.станции и оформить документы как Грузополучатель (на свою компанию или на выбранного Получателя по договору); -обеспечить раскредитацию ж/д транспортёров и оплатить все необходимые кассовые сборы на Ж/Д станции и за подачу транспортёров на свой тупик, не допуская простоя по ЖД ветке (все штрафы от РЖД в этом периоде оплачиваеи сам Эскпедитор!); -оплатить работы маневровых тепловозов при необходимости; - произвести разгрузочные работы грузов и ЖД ложементов крановым хозяйством на ЖД ветке (есть необходимость применить сварочные работы!); - обеспечить охрану груза и ложементов на период всех работ на ЖД пути, в месте выгрузки; - доставить машиной из ПАО «Криогенмаш» своевременно 2 ложемента под 1 автотрал к себе на место ППР; - затем погрузить кранами самостоятельно на автомобильный транспорт РЦВ-250 (отдельно каждую) на автоложементы, закрепить груз на трале; - доставить грузы (2 х РЦВ-250) на площадку строительства АО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»; -при выборе автомашины\техники доставки РЦВ-250 необходимо понимать, что согласованный с Получателем по пути движения на площадке РАДИУС поворота авто с грузом не может превышать Внешний R =26 метров, внутренний R=15,6 метров! - на площадке строительства произвести маневрирование с грузом на технике по указанной схеме к месту вертикального монтажа резервуаров (см. вложение к ТЗ)! - вернуть все ложементы (снятые с ЖД транспорта и автомобильные – все 6 штук, см. пункт 12 таблицы) обратно на автомашине в ПАО «Криогенмаш». См. ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузоотправитель (юридический адрес) и место погрузки для генерального груза (кроме 2-ух РЦВ -250): 143907, ПАО «Криогенмаш», Россия, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом №67, место получения груза/ погрузки: РФ, Московская область, г.Балашиха, улица Белякова 1-Б, склады, цех №013 или №011. Заезд и выезд автотранспорта через ворота завода со стороны улицы 40 Лет Октября (угол улицы Чехова, дом №2). Конечный Грузополучатель оборудования на площадке: АО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», 196641, г Санкт-Петербург, поселок Металлострой, 3. Маршрут перевозки для автотранспорта: склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, РФ, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д.1Б (цех№ 011 и №013) – РФ, г.Санкт–Петербург, пос.Металлострой, 3, далее площадка АО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова». См. ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
49.20.19.190
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 2
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