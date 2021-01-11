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    Главная / Торги / Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 3 (площадка).

    Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 3 (площадка).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060384Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060384

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    866/1-151

    Наименование закупки

    Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 3 (площадка).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 17:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060384_second_parts_protocol.rtf

    ТЗ___866_1_151_негабарит_ЖД_и_авто_для___АО_НИИ_ЭФА_пос.Металлострой.doc

    ТЗ___866_1_151_негабарит_ЖД_и_авто_для___АО_НИИ_ЭФА_пос.Металлострой.pdf

    Инструкция_по_погрузке_и_разгрузке_резервуаров..pdf

    Схема_расположения_площадки.pdf

    Фото_места__погрузки_Криогенмаш.pdf

    Чертеж_РЦВ_250___для_РЖД.pdf

    Чертежи_транспортного_исполнения_негабаритных_грузов_на_авто.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2435

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    dmitrii.astakhov1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Астахов Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 09:00 GMT +311.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060384Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060384Дата и время вскрытия заявок Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060384Подведение итогов не позднее Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060384Подведение итогов не позднее Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка КТГ негабаритного оборудования и резервуаров по маршруту: г. Балашиха М.О. - АО "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова" г.Санкт-Петербург, пос.Металлострой, 3 (площадка).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Характер груза: оборудование негабаритное на ложементах ,на деревянных подкладках (емкости и блоки с навесным оборудованием под ПЭТ плёнкой ), резервуары с хомутами только для крепежа груза к ложементам, груз не опасный, груз не горючий, не находится под избыточным давлением. Всего экспедитору/перевозчику необходимо исполнить до 14 рейсов с КТГ грузом (2 от Ж/Д на авто с ППР + 12 на авто по маршруту по дорогам общего пользования), указанным выше в таблице (из них 1 рейс на машине с ложементами из пос.Металлострой в г.Балашиху), перевозки не совмещённые, по каждой единице оборудования перевозится отдельным автомобильным или ЖД рейсом ( по факту готовности оборудования производством). Требования при доставке после Ж/Д перевозки Резервуаров РЦВ-250, две единицы одновременно (алгоритм работ кратко): Экспедитор обязан иметь ЕЛС в РЖД, до начала движения груза от завода ПАО «Криогенмаш». Экспедитор обязан: - встретить груз на жд.станции и оформить документы как Грузополучатель (на свою компанию или на выбранного Получателя по договору); -обеспечить раскредитацию ж/д транспортёров и оплатить все необходимые кассовые сборы на Ж/Д станции и за подачу транспортёров на свой тупик, не допуская простоя по ЖД ветке (все штрафы от РЖД в этом периоде оплачиваеи сам Эскпедитор!); -оплатить работы маневровых тепловозов при необходимости; - произвести разгрузочные работы грузов и ЖД ложементов крановым хозяйством на ЖД ветке (есть необходимость применить сварочные работы!); - обеспечить охрану груза и ложементов на период всех работ на ЖД пути, в месте выгрузки; - доставить машиной из ПАО «Криогенмаш» своевременно 2 ложемента под 1 автотрал к себе на место ППР; - затем погрузить кранами самостоятельно на автомобильный транспорт РЦВ-250 (отдельно каждую) на автоложементы, закрепить груз на трале; - доставить грузы (2 х РЦВ-250) на площадку строительства АО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»; -при выборе автомашины\техники доставки РЦВ-250 необходимо понимать, что согласованный с Получателем по пути движения на площадке РАДИУС поворота авто с грузом не может превышать Внешний R =26 метров, внутренний R=15,6 метров! - на площадке строительства произвести маневрирование с грузом на технике по указанной схеме к месту вертикального монтажа резервуаров (см. вложение к ТЗ)! - вернуть все ложементы (снятые с ЖД транспорта и автомобильные – все 6 штук, см. пункт 12 таблицы) обратно на автомашине в ПАО «Криогенмаш». См. ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Грузоотправитель (юридический адрес) и место погрузки для генерального груза (кроме 2-ух РЦВ -250): 143907, ПАО «Криогенмаш», Россия, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом №67, место получения груза/ погрузки: РФ, Московская область, г.Балашиха, улица Белякова 1-Б, склады, цех №013 или №011. Заезд и выезд автотранспорта через ворота завода со стороны улицы 40 Лет Октября (угол улицы Чехова, дом №2). Конечный Грузополучатель оборудования на площадке: АО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», 196641, г Санкт-Петербург, поселок Металлострой, 3. Маршрут перевозки для автотранспорта: склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, РФ, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д.1Б (цех№ 011 и №013) – РФ, г.Санкт–Петербург, пос.Металлострой, 3, далее площадка АО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова». См. ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ВНИМАНИЕ! До начала перевозки, после подписания Поручения/Заявки на первый рейс, за 20 календарных дней (и только на основании счёта от Грузоотправителя) до согласованной даты подачи первой автомашины, или первого ЖД-спецтранспортёра, Экспедитор, объявленный победителем, обязан внести обеспечительный (гарантийный) платёж ( далее по тексту ГП) в размере 1 000 000-00 рублей без НДС на расчётный счёт ПАО «Криогенмаш». Дата возврата ГП будет указан в первом поручении/заявке на перевозку, но дата возврата ГП не может быть ранее, чем срок прибытия последнего груза без замечаний на площадку Получателя в г.Санкт-Петербург (пос.Металлострой, 3) и/или возврата 6-ти ложементов в ПАО «Криогенмаш». Условия оплаты обязаны быть следующими: отсрочка платежа не менее 30 календарных дней с даты окончания всей полной перевозки и предоставления оригинала автомобильных ТТН / ТН ( и ЖД квитанций) с отметкой Грузополучателя о получении груза без замечаний, счета, счета-фактуры, акта выполненных работ- за каждый рейс (обязательна доставка оригиналов вышеперечисленных документов курьером или экспресс почтой в течении 10 дней после выгрузки). Оплата производится за все выполненные рейсы без замечаний, по безналичному расчету. Разделение груза в Поручениях на экспедирование грузов возможно с указанием цен! Предоставление более длительной отсрочки платежа является преимуществом. См. ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    49.20.19.190

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих грузов, не включенные в другие группировки

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836089/name/601120f2604a51.59895749

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобильная перевозка по маршруту , по дорогам общего пользования"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    " От Ж/Д на авто с ППР"

    Кол-во: 2

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