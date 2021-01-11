Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Характер груза: оборудование негабаритное на ложементах ,на деревянных подкладках (емкости и блоки с навесным оборудованием под ПЭТ плёнкой ), резервуары с хомутами только для крепежа груза к ложементам, груз не опасный, груз не горючий, не находится под избыточным давлением. Всего экспедитору/перевозчику необходимо исполнить до 14 рейсов с КТГ грузом (2 от Ж/Д на авто с ППР + 12 на авто по маршруту по дорогам общего пользования), указанным выше в таблице (из них 1 рейс на машине с ложементами из пос.Металлострой в г.Балашиху), перевозки не совмещённые, по каждой единице оборудования перевозится отдельным автомобильным или ЖД рейсом ( по факту готовности оборудования производством). Требования при доставке после Ж/Д перевозки Резервуаров РЦВ-250, две единицы одновременно (алгоритм работ кратко): Экспедитор обязан иметь ЕЛС в РЖД, до начала движения груза от завода ПАО «Криогенмаш». Экспедитор обязан: - встретить груз на жд.станции и оформить документы как Грузополучатель (на свою компанию или на выбранного Получателя по договору); -обеспечить раскредитацию ж/д транспортёров и оплатить все необходимые кассовые сборы на Ж/Д станции и за подачу транспортёров на свой тупик, не допуская простоя по ЖД ветке (все штрафы от РЖД в этом периоде оплачиваеи сам Эскпедитор!); -оплатить работы маневровых тепловозов при необходимости; - произвести разгрузочные работы грузов и ЖД ложементов крановым хозяйством на ЖД ветке (есть необходимость применить сварочные работы!); - обеспечить охрану груза и ложементов на период всех работ на ЖД пути, в месте выгрузки; - доставить машиной из ПАО «Криогенмаш» своевременно 2 ложемента под 1 автотрал к себе на место ППР; - затем погрузить кранами самостоятельно на автомобильный транспорт РЦВ-250 (отдельно каждую) на автоложементы, закрепить груз на трале; - доставить грузы (2 х РЦВ-250) на площадку строительства АО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»; -при выборе автомашины\техники доставки РЦВ-250 необходимо понимать, что согласованный с Получателем по пути движения на площадке РАДИУС поворота авто с грузом не может превышать Внешний R =26 метров, внутренний R=15,6 метров! - на площадке строительства произвести маневрирование с грузом на технике по указанной схеме к месту вертикального монтажа резервуаров (см. вложение к ТЗ)! - вернуть все ложементы (снятые с ЖД транспорта и автомобильные – все 6 штук, см. пункт 12 таблицы) обратно на автомашине в ПАО «Криогенмаш». См. ТЗ