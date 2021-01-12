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    Главная / Торги / Поставка сыра и сырной продукции

    Поставка сыра и сырной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сыра и сырной продукции г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009845432

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сыра и сырной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 17:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗК_МСП_РПЗ_2251.docx

    Раздел_9_извещения_о_закупке__техническое_задание_.docx

    Раздел_8_извещения_о_закупке__проект_договора_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.dergacheva@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашникова Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сыра и сырной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845432Подведение итогов не позднее Поставка сыра и сырной продукции г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сыра и сырной продукции

    Начальная цена

    450 706,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 9 извещения о проведении запроса котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 9 извещения о проведении запроса котировокРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 8 извещения о проведении запроса котировок
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    10.51.40.100

    Сыры

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51

    Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции"

    Кол-во: 1.00000

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